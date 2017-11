To ældre udsat for tricktyveri i Mariager

MARIAGER: To ældre beboere i bebyggelsen Oxendalen i den nordøstlige udkant af Mariager by var onsdag ved middagstid udsat for tricktyveri i deres ældreboliger.

En 76-årig mand oplevede omkring klokken 11.30 at en fremmed mand bankede på ruden og selv gik ind ad den ulåste hoveddør til hans lejlighed.

Her bad han om at få vekslet nogle penge. Mens beboeren gik rundt for at finde sin pung, gik den fremmede mand selv rundt i lejligheden og åbnede skuffer og skabe.

Da beboeren havde fundet sin pung, lykkedes det den fremmede at stjæle 2000 kr. fra den, inden han forsvandt.

Kort tid efter gik tricktyveriet ud over en 89-årig kvinde i samme beboelse. Her bad en fremmed mand om at få vekslet en 20 krone.

Også her lykkedes det den fremmede at stjæle indholdet

Ud fra signalementet og gerningstidspunktet er Nordjyllands Politi overbevist om at der er tale om samme gerningsmand bag tricktyveriet i Mariager onsdag middag

Manden beskrives som mørk i huden med mellemøstlig udseende, mellem 40 og 50 år gammel, velklædt og 180 til 190 centimeter høj og muskuløs af bygning. Han talte dansk med accent.