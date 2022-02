To biler i frontalt sammenstød - otte personer kørt på sygehuset

ASTRUP/HADSUND:Søndag kl. 11.20 modtog alarmcentralen besked om en voldsom trafikulykke på Astrupvej mellem Astrup og Hadsund.

Her var to biler stødt frontalt sammen. Nordjyskes mand på stedet fortæller, at sammenstødet er sket med så voldsom kraft, at del fra den ene bils motor er blæst ud af bilen, og nu ligger 75 meter fra ulykkesstedet.

Foto: Jan Pedersen

- Årsagen er aquaplaning. Den ene bil er gledet over i den modsatte vejbane og bilerne er stødt frontalt sammen, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Otte personer var involveret i uheldet.

- To personer er kørt til traumecentret på Aalborg Universitetshospital og seks personer er kørt til tjek på omkringliggende skadestuer.

Vejret var også årsag til to uheld på motorvej E45 tidligere søndag formiddag. Uheldene skete med få minutters mellemrum med cirka 100 meter imellem.

Poul Fastergaard oplyser, at det første var et solouheld, da en personbil med en fører og et barn rullede rundt. Andet uheld involverede flere biler, og ved ingen af de to uheld skete der alvorlig personskade.

- Det er sket, efter der kom byger med slud og hagl, konstaterer vagtchefen.