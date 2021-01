To biler i uheld: Motorvej kortvarigt spærret

HAVERSLEV:To biler var impliceret, da der fredag morgen ved 06.40-tiden skete et færdselsuheld det sydgående spor på motorvej E45 mellem Haverslev og rasteplads Senhøj Vest.

Det fremgår af trafikken.dk.

Uheldet betød, at motorvejen kortvarigt måtte spærres helt, men der blev hurtigt lukket op for, at trafikanterne kunne passere stedet med forsigtighed. Uheldet skabte dog en del kødannelse på stedet i morgentrafikken.

En person skulle - ifølge nordjyske,dks oplysninger - være blevet kørt fra stedet i ambulance.

Oprydningen på stedet var overstået kort før klokken 08.

Opdateres...