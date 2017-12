To brande indenfor en time

HADSUND: Indenfor en time fredag morgen opstod to småbrande i Hadsund.

Den første brand blev opdaget lidt før klokken 8 i en etageejendom på Vestergade 23. Her var gået ild i en affaldspose i ejendommens opgang.

- Hvorfor affaldsposen brænder, ved vi ikke. Vi har været nede og optage rapport og sikre posen med henblik på at finde spor, siger vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

50 minutter efter, klokken 8.41, fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om en brand på Tempovej kun to kilometer væk fra den første brand.

- Her opstod der ild i en en bunker fra krigens tid. Ilden er opstået i en masse ragelse. Bunkeren er et sted, hvor unge mennesker fra området en gang imellem kommer og hygger sig, siger vagtchefen, der endnu ikke har et bud på, hvorfor branden opstod.

Der er dog intet, der tyder på, at brandene har noget med hinanden at gøre.

- Det er ikke sådan, at der render en pyroman rundt i Hadsunds gader, understreger vagtchefen.

Ingen personer var i fare ved nogle af brandene.