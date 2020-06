To handicaptilbud lukkes: Nyt smittetilfælde i Hobro

Der er tale om Resursen på genbrugspladsen og "den beskyttede beskæftigelse" på Sjællandsgade i Hobro, der lukker midlertidigt.

- Da beskyttet beskæftigelse er et område med borgere fra mange forskellige steder i Mariagerfjord Kommune, vælger vi ud fra et forsigtighedsprincip at lukke både Resursen og den beskyttede beskæftigelse på Sjællandsvej i Hobro midlertidigt, siger handicapchef Kit Borup.

Medarbejderen afventer stadig at teste positiv fra hospitalet, men er testet positiv hos apoteket.

Smitteopsporing starter

De to tilbud holder foreløbigt lukket resten af ugen. Myndighederne går i gang med at opspore alle personer medarbejderen har været i kontakt med. Alle personer, der har været i tæt kontakt med medarbejderen, har fået besked.

Lukker tilbud af hensyn til handicappede

På tilbuddene har medarbejderne været opmærksomme på at reagere på den mindste mistanke om Covid-19. Dog behøvede de ikke at lukke tilbuddene ifølge handicapchefen, men vælger at gøre det alligevel.

- Under normale omstændigheder vil der ikke være en smitterisiko, fordi vi overholder de gældende sundhedsfaglige retningslinjer om hygiejne og afstand. Tilbuddene støtter dog udviklingshæmmede borgere, som kan have svært ved at forstå og efterleve retningslinjerne over for hinanden, og derfor vælger vi at lukke tilbuddene, siger hun.