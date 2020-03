To tilskuere sigtet ved fodboldkamp uden tilskuere

HOBRO:Ingen tilskuere fik som bekendt adgang til DS Arena i Hobro søndag eftermiddag, da Hobro IK spillede superligafodbold mod Esbjerg. Alligevel sigtede politiet to fans i forbindelse med kampen.

Den ene var en 31-årig mand fra Aalborg Øst, der sammen med andre tilskuere mødte op i skoven bag stadion - måske for alligevel at få et glimt af kampen på grønsværen. Politiet fandt på manden noget ulovligt fyrværkeri, som betjentene konfiskerede, samtidig med at den 31-årige blevet sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven og nu står til at skulle betale en bøde.

Den anden person, som røg i kløerne på ordensmagten, var en 35-årig mand fra Esbjerg, der havde taget den lange tur til Hobro på trods af de lukkede tilskuerpladser. Politiet opdagede, at manden er idømt national karantæne med forbud mod at komme til en hvilken som helst superligakamp. Han blev også noteret og har udsigt til at skulle betale en bøde.