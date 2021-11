To ulykker i morgentrafikken: Ung knallertkører kørt ned i højresving

HIMMERLAND:Torsdag morgen gik det to steder lige hurtigt nok i morgentrafikken i Himmerland. Både i Hobro og i Aars var der trafikuheld, og i begge tilfælde måtte en person sendes til tjek på Aalborg Universitetshospital.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Det første uheld skete klokken 07.25 i Aars i krydset ved Østre Boulevard og Oustrupvej i udkanten af byen. Her kørte to biler sammen.

Føreren af den ene bil, en 31-årig mand, indrømmede på stedet, at han var kommet til at køre over for rødt. Det resulterede altså i en kollision med en anden bil, hvor der sad en 42-årig mand og hans 10-årige datter.

- Den 42-årige mand blev sendt til tjek på Aalborg Universitetshospital, mens de to andre involverede var uskadte, siger Mads Hessellund.

Kun 18 minutter senere var den så gal i Hobro, da en ung knallertkører på bare 18 år blev kørt ned i en højresvingsulykke.

Ulykken skete i krydset ved Mariagervej og Brogade, hvor en 39-årig mandlig bilist tilsyneladende overså knallertkøreren og ramte ham, idet han svingede til højre.

Ifølge vagtchefen betød det, at knallertkøreren også måtte en tur til Aalborg for at blive undersøgt for knoglebrud.