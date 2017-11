To unge anholdt: Var i besiddelse af molotovcocktails

HOBRO: To unge mænd blev sent onsdag aften anholdt i Hobro, da de var i besiddelse med såkaldte "molotovcocktails" - små, hjemmelavede brandbomber i form af flasker med brandbar væske og lunte.

Politiet ved endnu ikke, hvad de unge havde tænkt sig med de to molotovcocktails.

- Vi ved ikke, om formålet var at begå hærværk eller skade andre, siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Politiet blev onsdag aften kort før kl. 21.30 ringet op af en person, der havde erfaret, at der på et lukket chatforum på nettet blev skrevet om de to mænd med molotovcocktails.

På den baggrunden rykkede politiet ud og anholdt de to mænd på Adelgade i Hobro, da det viste sig, at de to faktisk havde molotovcocktails på sig.

De anholdte er en 21-årig mand fra Hobro og en 27-årig mand, som angiveligt er græker.

Politiet skal nu have afhørt dem nærmere.