To unge kørte på ATV efter fest - nu er den ene i livsfare

STINESMINDE:En ung mand er i livsfare efter en ulykke i Stinesminde øst for Hobro natten til lørdag.

Vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi fortæller, at der klokken 02.40 kom en melding via 112 om, at to mænd var forulykket på en ATV - en firhjulet motorcykel.

- De havde været til fest i nærheden, og der gik så et par timer, hvor man manglede dem. Man var så ude at lede efter dem og fandt den ene person liggende ved den væltede ATV. Den anden person fandt man gående i området. Han prøvede at finde tilbage igen, fortæller Poul Fastergaard.

De to mænd var væltet i et sving på Høkerbakken i Stinesminde. Begge blev kørt til traumecentret på Aalborg Universitetshospital, og den ene er altså i livsfare ifølge vagtchefen. Det er en 21-årig mand fra lokalområdet, som var fører af ATV'en. Den anden er en 19-årig mand - ligeledes fra lokalområdet - der meldes uden for livsfare. De pårørende er blevet underrettet.

En bilinspektør er blevet tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet og ATV'en nærmere. Der er udtaget blodprøve med henblik på at fastslå, om føreren var påvirket af alkohol.