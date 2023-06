To virksomheder stikker af og byen mister 175 arbejdspladser

HADSUND:1. oktober rykker SSI Schäfer sit danske hovedkontor med 75 medarbejdere fra Hadsund til Aalborg, hvor man får hjemme i forskerparken Novi.

Det oplyser virksomheden til fagmediet Metal Supply.

Dermed lider Hadsund et nyt smerteligt tab af arbejdspladser. I fjor bebudede byens succesfulde vækstkomet, Powercon, at den bygger nyt domicil i Hobro. Virksomheden flytter efter planen i slutningen af året. Så må Hadsund vinke farvel til omkring 100 arbejdspladser.

SSI Schäfer er et verdensomspændende firma med mere end 10.500 medarbejdere på verdensplan. Koncernen udvikler logistikløsninger til kunder i mange forskellige brancher. Afdelingen i Hadsund beskæftiger primært personale inden for økonomi, salg og it.

SSI Schäfer-koncernen producerer avancerede logistiksystemer. Arkivfoto: SSI Schäfer/Knud Dobberke

Den danske afdeling skiftede direktør i oktober, hvor Jan Mikkelsen blev afløst af svenske Michael Hillerström. Han udtaler i en pressemeddelelse til Metal Supply, at man glæder sig til at flytte til Aalborg.

- Vores nye placering i Aalborg vil tilbyde en mere rummelig og moderne arbejdsplads for vores medarbejdere og give bedre adgang for vores kunder. Det bliver hjemsted for salg, teknisk afdeling, projektledelse, kundeservice og support, IT-afdeling og administrativ support. At have alle afdelinger og kompetencer under ét lokalt tag, gør det muligt for SSI Schäfer hurtigere at reagere og implementere ændringer for vores kunder, siger han.

SSI Schäfer i Hadsund blev i mange år med succes ledet af Ole Madsen, der forlod firmaet i 2019. Samme år modtag han og SSI Schäfer Hadsund Rotaryklubs erhvervspris.

Prisen blev givet for Ole Madsens vedholdenhed, når det gjaldt om at fastholde hovedkontoret i Hadsund.