Tog sexorgier med til Nordjylland: Eks-politiker tiltalt for gangbang-rufferi

HIMMERLAND:Han blev i 2017 kendt som "gangbang-politikeren", og i maj sidste år blev han dømt for rufferi i forbindelse med 73 sexorgier, som han var med til at arrangere.

Nu er den tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune, Per Zeidler, igen på vej i retten tiltalt for rufferi - denne gang for at have tjent på at arrangere mindst seks sexorgier med prostituerede i Nordjylland.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 57-årig eks-politiker, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i.

Efter han i 2017 var blevet afsløret i at arrangere og tjene penge på gangbangs, røg han først ud af byrådet, og senere flyttede han til Hadsund.

Og ifølge anklageskriftet tog Per Zeidler sin lyssky forretning med til Nordjylland, som primært foregik på en adresse i Skelund ved Hadsund - med undtagelse af et enkelt gangbang-event i Øster Hurup.

16. maj 2019 blev han idømt seks måneders betinget fængsel, og undgik derfor at blive sendt i fængsel. Men der skulle ikke gå mange dage efter dommen, før han var i gang igen.

24. maj bød Per Zeidler - ifølge anklageskriftet - nemlig igen indenfor til gangbangs med prostituerede, og scorede selv en del af omsætningen.

Rufferi Det er ulovligt at tjene penge på at andre prostituere sig. Det fremgår af straffelovens § 233 stk. 1, som Per Zeidler er tiltalt for: "Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år." VIS MERE

Scorede selv 20 procent på gangbangs

Hen over sommeren frem til 30. august, skulle Per Zeidler have arrangeret mindst seks sexorgier.

Det foregik på den måde, at den tidligere byrådspolitiker hyrede en eller flere kvindelige prostituerede, stillede lokaliteter til rådighed og inviterede mænd fra sit private kundekartotek til at deltage i arrangementet mod betaling.

Ifølge anklageskriftet har sexorgierne indbragt en omsætning på mellem 7.500 kroner og 18.000 kroner pr. gang, og Per Zeidler er tiltalt for selv at have tjent i alt 18.320 kroner - svarende til 20 procent af omstætningen.

Det var Århus Stiftstidende, der i november 2017 første gang afslørede Per Zeidler i at stå bag gangbang-arrangementerne, og i 2019 kunne Kanal 5 afsløre den 57-årige i de nye forhold fra Nordjylland.

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi går efter fængselsstraf til den tidligere politiker. Og bliver Per Zeidler dømt igen, så undgår han heller ikke at skulle i fængsel, da rufferi-dommen fra sidste år var betinget af, at han holdt sig på måtten i to år.

Rufferi kan give op til fire års fængsel.

Sagen er berammet til tre retsdage i januar 2021 ved Retten i Aalborg.