Tom K. i Sportens Hall of Fame

SPORT: Den tidligere racerkører Tom Kristensen kan fremover titulere sig selv som medlem af Sportens Hall of Fame. Lørdag aften blev den nidobbelte vinder af 24 timers løbet på Le Mans afsløret som nyt medlem af den eksklusive klub.

Gennem to årtier var han en af de mest populære danske idrætsudøvere, og derfor var der ikke overraskende store klapsalver i Boxen i Herning, da hobrogenseren afslørede sin egen buste som et synligt bevis på, at han nu er en del af Sportens Hall of Fame.

- Jeg er utrolig glad og beæret, og det er en fantastisk ære, siger Tom Kristensen.

- Tænk at jeg får en buste til at stå i Idrættens Hus i Brøndby sammen med de fantastiske personligheder i Hall of Fame, som har præget mig og dansk idræt. Jeg ser frem til, at nattevagten slukker lyset, så skal alle os medlemmer have nogle fantastiske samtaler, siger han.

Der er tre tidligere speedwaykørere i Sportens Hall of Fame, men det er først nu, at automobilsporten får et medlem i det fine selskab.

- Det her er også noget særligt for automobilsporten og en udmærkelse for den. Jeg håber, at sporten kan drage nytte af dette i fremtiden til at vokse sig endnu større og endnu bedre, siger han.

Tom Kristensen, der indstillede sin karriere i 2014, kan se tilbage på et liv på fire hjul med Le Mans-løbet som det store omdrejningspunkt. 18 gange stillede han til start i verdens hårdeste og mest berømte udholdenhedsløb, og ni gange kunne han efterfølgende lade sig hylde som sejrherre - blandt andet seks gange i træk fra 2000 til 2005. Ingen har vundet løbet så mange gange i træk eller så mange gange i alt som Tom Kristensen.

- Tom Kristensens sportslige bedrifter taler for sig selv. Ni sejre i Le Mans er noget helt ekstraordinært og en præstation, man kun kan have den allerstørste respekt for, siger Preben Kragelund, der er formand for Sportens Hall of Fame.

- Desuden har Tom Kristensen også et vindende sind, som nærmest har gjort ham til folkeeje og til en af de mest populære udøvere i dansk idrætshistorie. Så det er fuldt fortjent, at ’Kongen af Le Mans’ nu får plads i Sportens Hall of Fame.