Tonstung gravsten væltet

HOBRO: Der ventede personalet en ved Hobro Kirke en overraskelse, da de mandag mødte ind til arbejde. Her var en gravsten på knap et ton blevet væltet, og kirken fik hurtigt meldt hærværkssagen til politiet.

- Stenen er ikke blevet skændet på nogen måde, så der er nok tale om drengestreger, siger kirketjener Githa Steffensen.

Hun vurderer, at det har krævet en håndfuld personer at få væltet den store sten, og selvom hun selvfølgelig gerne ville have undgået hærværket, så er hun glad for, at ingen kom til skade.

- Det kunne være gået grueligt galt, hvis stenen var væltet ned over en af personerne. Der er før sket alvorlige skader, fordi gravsten er væltet ned over personer, siger Githa Steffensen.

Stenen skal fikses

Stenen har fået en mindre skade ved faldet, og det betyder, at den skal en tur forbi stenhuggeren, inden den kan sættes op igen. Samtidig skal kirken have støbt et nyt fundament, som stenen bliver boret fast i, når den skal op igen.

- Vi har aldrig overvejet, at den kunne vælte, men når det nu er sket, vil vi sikre, at det aldrig kan komme til at ske igen. Derfor bliver stenen skruet fast, når den kommer tilbage fra stenhuggeren, siger Githa Steffensen.