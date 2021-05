Top 5: Tre af Danmarks billigste huse ligger i Nordjylland

NORDJYLLAND:Er du en dygtig håndværker eller handymand, og har du modet på at gå i gang med den helt store renoveringsopgave, så kan du få umådelig billige huse rundt om i landet.

Et tjek på boligmarkedet lige nu lavet af boligmediet boliga.dk viser ovenikøbet, at nordjyderne har nogle af de billigste huse i landet - hele tre af de fem billigste huse i landet ligger således ifølge boliga.dk i Nordjylland.

Og det endda efter et år, hvor speederen har været helt i bund på det danske boligmarked med stigende huspriser langt de fleste steder rundt omkring i landet.

Det betyder så til gengæld, at der heller ikke er helt så meget rabat at hente for boligkøberne i øjeblikket som tidligere, men det er dog stadig muligt at blive husejer til spotpris.

Her er boliga.dks bud på de fem billigste huse i landet - allesammen til priser under 150.000 kroner alt inklusive:

1: Hobrovej, Hobro

I øjeblikket bliver det ikke billigere end på en landevej udenfor Hobro i Nordjylland, hvor der ligger et hus, der er kommet på markedet med et prisskilt på beskedne 99.000 kroner.

Det 95 kvadratmeter store hus fra 1910 er et håndværkertilbud, som trænger til den helt store tur, inden man kan flytte ind.

Se huset her

2: Koldingvej, Ribe

Lige udenfor Ribe i Sønderjylland kan du lige nu købe en 88 kvadratmeter stor villa, der i dag koster 100.000 kroner efter der i april blev skåret 50.000 kroner af udbudsprisen.

Huset stammer fra 1877 og er nok mest af alt nedrivningsklart efter flere år uden beboere.

Se huset her

3: Udbyhøjvej, Randers NØ

Tæt på skov og fjord ligger et over 100 år gammelt stuehus på Udbyhøjvej udenfor Randers, som ifølge Boliga.dk er landets tredjebilligste hus.

Den 73 kvadratmeter store villa har set bedre dage, hvilket også afspejles i udbudsprisen på blot 138.000 kroner.

Se huset her

4: Hovedgaden, Skovsgård

I marts blev der skåret en tredjedel af udbudsprisen på et hus på Hovedgaden i Skovsgård ved Brovst.

Det betyder, at du nu kan købe den 104 kvadratmeter store hvidkalkede villa fra 1920 for 150.000 kroner.

Se huset her

I Tolne ligger dette hus udbudt til 150.000 kroner. Foto: Calundan Frederikshavn

5: Kirkevej, Tolne

150.000 kroner er også udbudsprisen på en anden villa i endnu nordjysk by - mere specifikt i stationsbyen Tolne ved Frederikshavn.

Her har et håndværkertilbud bestående af en murstensvilla på 104 kvadratmeter fra 1947 været på markedet i godt og vel en måned.

Se huset her