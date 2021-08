Totempæl på havn kan blive vartegn - Så ved man, hvor man er!

- Nu sejler jeg selv fra havn til havn, hvor man tænker: "Hvor er det lige, vi er?" Når man så ser den totemfiskefidus, så ved man, at man er i Øster Hurup!

Jane Grøn (S), formand for kulturudvalget i Mariagerfjord Kommune, kan godt forestille sig, at en totempæl af kunstner Bjørn Kromann-Andersen kan blive nyt vartegn for østkystbyen.

Initiativet til at rejse Øster Hurups første offentlige skulptur kommer fra ”Det Gode Liv”, en sammenslutning af 14 lokale foreninger.

Kunstner Bjørn Kromann-Andersen fra Aarhus har fundet inspiration hos canadiske kystindianeres totempæle til den skulptur, han vil lave til Øster Hurup. Visualisering udlånt af kunstneren

Jane Grøn og kollegerne i kulturudvalget så en visualisering af totempælen med de glubske fisk, da de forleden holdt møde, og de blev bedt om at yde en skærv, så udsmykningen kan blive til noget.

- Jeg skal ikke være smagsdommer. Men jeg synes rigtig godt om ideen om et kunstprojekt, der forbinder by og havn og fortæller historien om Øster Hurup som fiskerby. Selve skulpturen... hmmm.... Jeg har kigget på den flere gange. Først synes jeg, den var lidt mærkelig. Men jeg er kommet frem til, at det er sjovt og spændende med de store fisk, der spiser små fisk, siger Jane Grøn.

Politikerne blev på mødet enige om at skyde 50.000 kroner i kunstprojektet. Faktisk havde "Det Gode Liv" i Øster Hurup, en sammenslutning af 14 lokale foreninger, kun søgt om 40.000.

- De 50.000 kroner er penge, som foreningerne i Øster Hurup selv har vundet i en konkurrence, udskrevet af Realdania. De vandt for deres KUP-projekt, som blev indviet i 2018, og som Realdania kaldte "Danmarks stærkeste kystbyprojekt". Pengene har stået i forvaltningen lige siden, og kan nu komme til udbetaling.

Bakker de lokale op?

Men - for der er et men:

- Vi vil gerne være sikre på, at man er enige lokalt. Det er en forudsætning for, at de kan få pengene. Der skal være opbakning til skulpturen i de lokale foreninger i Øster Hurup, betoner Jane Grøn.

To chefer fra forvaltningen, som er ansvarlige for hhv. kultur og fritid samt teknik og miljø, skal derfor tage på besøg i Øster Hurup for at lodde stemningen. Er der virkelig bred opbakning i Øster Hurup til Bjørn Kromann-Andersens skulptur?

Det skal også afklares, at totempælen ikke karambolerer med regler om kystbeskyttelse.