Træningslejr uden strøm og vand

CLERMONT: Hobro-roeren Fie Udby og de øvrige landsholdsroere kæmper i disse dage for at holde fokus frem mod VM, som starter den 24. september i Sarasota, Florida. Det har ført til en nedjustering af medaljeforventningerne.

Træningslejren tæt på VM-værtsbyen skulle give holdet mulighed for at vænne sig til vejret og intensivere træningen, som eller har lidt under en kølig og blæsende dansk sommer. Men i USA har orkanen Irma besværliggjort den plan.

- Jeg har været landstræner i 12 år, jeg har selv roet i 15, og jeg har aldrig oplevet en træningslejr på denne måde, så det er klart den mest specielle VM-forberedelse, vi nogensinde har haft, siger landstræner Mads Haubro.

Fie Udby giver jævnligt lyd på sin Facebook-profil, hvor hun onsdag skrev:

- Vi er stadig uden strøm og vand i hanerne. Det begynder at være kritisk i 32 grader.

Det har ifølge landstræneren resulteret i, at roerne flytter midlertidigt til et hotel.