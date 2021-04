Trafikalt bøvl i Hobro - det er først helt færdigt til jul

Hobro er for tiden præget af trafikalt bøvl. Flere veje i den centrale del af byen er spærret på grund af gravearbejde, og bilisterne bliver ledt ad alternative veje. Til tider snegler trafikken sig af sted.

Men der er lys forude. Noget af arbejdet forventes færdigt, inden kalenderen siger 1. maj 2021. Andre projekter har lange udsigter og står først klar, når hobroenserne og byens gæster skal ud og juleshoppe. Læs her om tidsplanen.

Den del af Jernbanegade, er nærmest byen fra krydset ved Skivevej, er spærret af på grund af kloakarbejde, som Mariagerfjord Vand A/S har sat i værk. Kommunen forventer, at arbejdet på denne del af Skivevej er færdigt fredag 23. april, hvor vejen kan åbnes igen.

Skivevej er ensrettet fra t-krydset ved mejeriet og hen til krydset Skivevej/Jernbanegade. Når man kommer i bil fra vest er der omkørsel enten via Ølsvej (hvis man fx skal til Bærkvarteret) eller via Aalykkevej (hvis man skal ind i centrum). Planen er, at det er slut fredag 29. april.

Afspærringen af Skivevej skyldes asfaltarbejde.

Vejarbejder i Hobro driller trafikanterne. Her er det Skivevej, som for tiden er ensrettet. Foto: Lars Pauli

I centrum af byen er der gang i et projekt, som har lidt længere udsigter, nemlig renoveringen af Brotorv, som skal resultere i 37 ekstra p-pladser.

Brotorv skal indrettes med vinkelrette parkeringspladser i stedet for i dag, hvor p-pladserne er skrå. Når Brotorv er færdig, vil der være i alt 152-p-pladser et minuts gang fra gågaden.

Samtidig klimasikrer Mariagerfjord Kommune Brotorv, så den ikke er så udsat ved oversvømmelser som i dag.

Parker på Texaco-grunden

Bilisterne henvises til at benytte kommunens øvrige p-pladser, mens arbejdet står på, for eksempel p-pladserne på Texaco-grunden over for Nordre Kajgade 1 i Hobro.

Mariagerfjord Kommune forventer, at Brotorv står færdig i slutningen af 2021, så den er klar til julehandlen.

Aktuelt er H. I. Biesgade spærret, fordi en kloakledning skal udskiftes. Denne spærring hæves efter planen med udgangen af april måned.

Fjernvarme i gågade

I den øverste del af Hobro Gågade graves der til fjernvarme.

Skiltning på stedet fortæller, at arbejdet står på frem til uge 17, dvs. at det er færdigt i begyndelsen af maj.