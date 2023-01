Travl tyv: Stjålet bil endte på motorvejsskrænt

ONSILD:Har man stjålet en bil, giver det måske meget god mening at træde lidt hårdt på speederen for at komme væk - men torsdag aften fik en biltyv lige lovligt travlt.

Det fortæller politikommissær Lars Rosenvinge ved Nordjyllands Politi.

- Sagen begynder egentlig i Løgstør, hvor vi omkring klokken 20 får anmeldelse om, at en sort BMW personbil er stjålet fra en adresse på Bredgade. Og klokken 22.13 får vi så en ny anmeldelse om, at den bil nu er fundet ved motorvejstilkørsel 36 i Onsild, siger han til Nordjyske.

Ifølge Lars Rosenvinge var bilen kørt igennem autoværnet, tilsyneladende i forsøget på at dreje ind på motorvejstilkørslen og køre mod syd i lidt for høj fart. Da politiet nåede frem, gik motoren stadig på bilen, men føreren var væk.

- Derfor hører vi meget gerne fra vidner, der har set uheldet eller bemærket bilen torsdag aften, siger Lars Rosenvinge.

Bilen havde registreringsnummer CV81942. Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.