Tre ældre udsat for tricktyveri samme eftermiddag

REBILD: Tre ældre borgere i henholdsvis Nørager og Rørbæk, alle over 80 år, blev med kort tids mellemrum udsat for tricktyveri i deres hjem onsdag eftermiddag.

I alle tre tilfælde beskriver de forurettede, hvordan en spinkel kvinde med udenlandsk udseende ringer på deres dør og på gebrokkent dansk udgiver sig for at være fra hjemmeplejen eller det lokale plejecenter, og lokalpolitiet Himmerland formoder derfor, at der er tale om samme tricktyv, oplyser politikommissær Jørn Kresten Nielsen.

Kvinden ringer første gang på onsdag klokken 15 hos en ældre mand på Spurvevænget i Nørager. Her beder hun manden sætte sig i en stol, mens hun bevæger sig rundt i hjemmet.

Kvinden går dog tomhændet derfra og fortsætter til Aaparken i Rørbæk.

Klokken 16.45 ringer hun på hos en ældre kvinde i en af pensionistboligerne.

Med sig har kvinden papirer med Rørbæk Ældrecenters navn påskrevet, ligesom der er et billede af en kørestol på papirerne.

Da kvinden går igen, er der fjernet smykker fra soveværelset. Klokken 17 går det igen ud over en beboer på Spurvevænget i Nørager. Også her er gerningskvinden i hjemmet i kort tid og stikker af med smykker og kontante penge.

Politiet opfodrer til, at man undgår at åbne sin hoveddør på vid gab, hvis det ringer på, og man ikke venter besøg, at man altid beder ukendte personer om at fremvise legitimation og aldrig lader sine værdigenstande ligge fremme.