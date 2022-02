Tre biler impliceret i uheld: Tre tilskadekomne

Opdateret k. 13.25 med seneste oplysninger fra politiet.

HADSUND:Tre biler var torsdag ved godt middagstid impliceret i et færdselsuheld på Landevejen syd for Hadsund lige der, hvor Norupvej rammer Landevejen.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Alarmen om uheldet lød klokken 12.27, og meldingen var, at der var fastklemte, så Nordjyllands Beredskab sendte mandskab fra stationen i Hadsund til uheldet.

- En bilist er kommet kørende mod nord ad Landevejen og har holdt stille for at svinge til venstre ad Norupvej. Det har en bagfra kommende bilist overset og så er den holdende bilist blevet påkørt bagfra og derved blevet skubbet over i modsatte kørebane, hvor den blev ramt af en modkørende bil. To personer sad i første omgang fastklemte, forklarer vagtchefen.

Han oplyser, at alle bilister er kommet ud af deres køretøjer, og at der angiveligt skulle være tre lettere tilskadekomne - men heldigvis ikke livstruende. De tre er alle blevet behandlet af ambulancepersonalet på stedet og derfra selv kommet videre, oplyser vagtchefen.

Han har endnu ikke data på de implicerede bilister.

Vagtchefen opfordrer bilister til at køre forsigtigt nær T-krydset, sålænge Nordjyllands Beredskab er tilstede og foretager oprydning efter uheldet.