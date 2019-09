Tre fra Øster Hurup i færdselsuheld

ØSTER HURUP/ALS: Onsdag klokken 16.29 indløb der alarm om et færdselsuheld på Kystvejen mellem Øster Hurup og Als, da tre biler stødte ind i hinanden.

Uheldet skete i forbindelse med en overhaling. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

- Kørte ad Kystvejen i nordlig retning, og forsøgte at overhale en anden bil, som viste sig at holde stille i forbindelse med at skulle svinge til venstre. Der skete et sammenstød mellem de to biler, og ramte en tredje bil, forklarer han.

Det var en 20-årig mand, som forsøgte at overhale bilen, som skulle svinge til venstre. Den blev ført af en 32-årig kvinde, mens den tredje bil blev ført af en 45-årig kvinde. Alle personer kommer fra Øster Hurup.

Vagtchefen fortæller, at to af personerne efterfølgende blev kørt til tjek på skadestuen.