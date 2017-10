Tre himmerlandske Underværker

HIMMERLAND: Overalt i landet forvandler lokale ildsjæle bygninger, byer og boligområder til nye rammer om oplevelser og fællesskab. Nu bliver tre nordjyske ildsjæleprojekter til virkelighed med en økonomisk håndsrækning fra Realdanias ildsjælekampagne, Underværker. I alt er 25 projekter fordelt over hele landet udvalgt til støtte som del af kampagnen.

Det oplyser Realdania i en pressemeddelelse.

I Skørping vil lokale frivillige skabe nye fleksible rammer og faciliteter for kulturelle aktiviteter i tilknytning til byens eksisterende knudepunkt for kulturelle oplevelser, Kinorevuen og Kulturstationen.

Projektet kaldes 100-Salen og har et samlet budget på 9,9 mio. kr., hvor Realdania nu har bidraget med en million, det maksimale støttebeløb i Underværker-kampagnen.

I Nørager skal et udendørs aktivitetsområde og en køkkenhave skabe et udemiljø, hvor byens unge kan mødes, når de forlader byens institutioner.

Det kaldes "eXperiment" og støttes med 250.000 kr. af Realdania.

Og i Hobro vil HSE Viking eSportsklub totalrenovere et tidligere omklædningsrum, så det kan understøtte lokale unges ønske om at mødes og samles om netop eSport.

Projektet har fået 167.500 kr. i støtte.

Hele 88 projektidéer var på dagsordenen, da Underværkers bedømmelsesudvalg for nylig mødtes for at udvælge projekter til støtte.

- Bunken af begejstrede ansøgninger fra ildsjæle bekræfter fornemmelsen af, at idérigdommen og det lokale engagement trives. Ildsjælene bygger bro mellem mennesker, styrker fællesskabet, og de er med til at drive en udvikling, der skaber gode rammer for livet i deres lokalsamfund. Det er de nordjyske projekter alle fine eksempler på, siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Til at hjælpe Realdania med at udvælge projekter har et bedømmelsesudvalg bestående af en række markante ildsjæle, iværksættere og eksperter siddet med om bordet. De udvalgte projekter støttes med samlet 10,9 mio. kr.

Starten af 2018 er sidste mulighed for at byde ind og søge støtte fra Underværker til at føre sin idé ud i livet. Interesserede kan søge ved at uploade deres gode idéer på www.underværker.dk og demonstrere, at der er lokal opbakning til projektet.