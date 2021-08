Smitten stiger: Dette nordjyske sogn lukkes ned - se konsekvenserne

SKELUND:Et af de to nordjyske sogne, der lørdag balancerede på kanten af en nedlukning på grund af coronasmitte, lukker nu ned med virkning fra mandag.

Det er Skelund Sogn i Mariagerfjord Kommune, hvor de sidste kriterie for at lukke sognet - 20 eller flere smittetilfælde inden for de seneste syv dage - nu er opfyldt. Tre smittetilfælde yderligere i tallene fra søndag betyder, at der nu er 22 smittede beboere i sognet siden mandag, og derfor lukkes der nu automatisk ned.

De to andre kriterier er, at incidensen i sognet skal være over 1000, og det opfylder man så rigeligt med 2064, samtidig med at positivprocenten i prøverne med 9,57 også er langt over den positivprocent på tre, der er grænsen.

Alle tre kriterier skal være opfyldt, for at sognet lukker ned - og først når højst to af kriterierne har været opfyldt i syv sammenhængende dage, bliver der åbnet igen. Der bor 1066 mennesker i Skelund Sogn.

- Vi må desværre lukke kultur- og foreningsaktiviteterne midlertidigt ned for at inddæmme smitten, da alle smittetallene ligger over de grænser, som sundhedsmyndighederne har fastsat. Det er naturligvis ærgerligt for alle, da det lokale kultur- og foreningsliv netop var kommet op i omdrejninger her efter sommerferien, udtaler Flemming Bækby Nielsen, som står i spidsen for kommunens sundhedsberedskab, på kommunens hjemmeside.

Smitten er steget gennem den seneste uge, og fra rådhuset har man fulgt udviklingen i tallene den seneste uge, men uden at kunne sætte en finger på noget sted eller begivenhed, der har udløst det smitteudbrud, der nu har sat gang i den automatiske nedlukning.

Disse ting lukkes ned i Skelund Sogn Skelund Sogn er, lige som landets øvrige sogne, omfattet af modellen for automatisk nedlukning. Derfor er Mariagerfjord Kommune nu forpligtet til at lukke aktiviteterne, oplyser kommunen på sin hjemmeside. Følgende foreninger og kulturtilbud berørt af nedlukningen: FDF Skelund/Veddum Kulturhuset Veddum Senior Idræt, Skelund Seniorklubben i Skelund Senior-Omsorgs klub Skelund Idrætsforening Skelund Landsbyforening Skelund Lokalhistorisk Forening Skelund Tennisklub Skelund Veddum Hallen Skelund-Veddum Badmintonklub THOR motion og samvær Veddum Skelund Veddum Arkiv Veddum Idrætsforening Veddum Landsbylaug De 1.066 indbyggere i Skelund Sogn må fortsat bevæge sig ud over sognegrænserne, hvis de eksempelvis går til idræt eller i skole uden for sognets grænser. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Nedlukning omfatter følgende Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser. Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller. Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. Kilde: coronasmitte.dk VIS MERE

Det andet sogn, der var på grænsen, Saltum Sogn, klarede akkurat frisag i dag, idet kun et nyt smittetilfælde føjede sig til totalen, der dermed er 19 nye smittede indenfor de seneste syv dage. Men yderligere ét nyt tilfælde mandag eller tirsdag sender sognet i nedlukning.

Skelund Sogn er det andet sogn i Danmark, der p.t. er lukket ned på grund af coronasmitte, det andet er Aatrup Sogn ved Odder.