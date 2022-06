Tre rige onkler kom forbi

HOBRO:Når riget fattes penge er det heldigt, man har "tre rige onkler", som træder til med gavmilde gaver, når man skriver til dem og beder om hjælp.

Sådan "tre rige onkler" har de på Hobro Sygehus i skikkelse af d'herrer Henning Munk Nielsen, Tom Soelberg og Erik Simonsen.

Trioen sidder på pengekassen i støtteforeningen til Hobro Sygehus, og de kom forbi matriklen Stolbjergvej i Hobro forleden dag for symbolsk at overdrage en stor gave:

Topmoderne udstyr til scanning, som lægerne på kirurgisk afdeling allerede har taget i brug.

- Nu har vi den bedste scanner til formålet, og det er med til at gøre Hobro Sygehus uundværlig i hele regionen, sagde Ellen Marie Jørgensen, afsnitsledende sygeplejerske på Hobro Kirurgisk Dagafsnit.

Overlæge John Mikkelsen fremhævede en over 100 år gammel tradition i Hobro for at støtte det lokale sygehusvæsen. Traditionen går tilbage til den første Ambufest i 1920, hvor man samlede ind til en motoriseret ambulance.

- Det er med til at booste personalet og gør, at man føler man er noget særligt, når der er sådan en flot lokal opbakning til sygehuset, sagde Ellen Marie Jørgensen ved en lille sammenkomst med cider og kransekagekonfekt.

Tabubelagte sygdomme

Apparaturet skal tages i brug på et område inden for kirurgien, som er omgærdet af et vist tabu - endetarmskirurgi.

- Det er jo ikke noget, man underholder med til en familiefest, at man har fået en fistel i endetarmen. Det giver ikke positiv opmærksomhed som en ny hjerteklap, bemærker overlæge og professor Ole Thorlacius-Ussing.

Patienterne kunne ellers godt have brug for lidt opmærksomhed på den gode måde. Lidelser i endetarmen koster mange sygedage for dem, der er ramt, og de har typisk brug for meget hjælp over en længere årrække.

Også derfor er det rigtig vigtigt med det rette apparatur, som kan give mulighed for en bedre diagnostik, fremhæver Ole Thorlacius-Ussing.

Livskraftigt lille sygehus

Ingen af de tilstedeværende ved fejringen af den nye scanner var bekymrede for Hobro Sygehus helbred på den lange bane. Tværtimod. De tror på fremtiden.

Tom Soelberg er af den klare overbevisning, at det lokale sygehus er under udvikling, ikke afvikling. Regeringens udspil om nær-sygehuse trækker også i den retning.

De tilstedeværende ved fejringen af Hobro sygehus' nye scanner tror på fremtiden. Foto: Torben Hansen

- Vores produktion er gået op, og vi har godt gang i dagkirurgien, fortæller Ellen Marie Jørgensen og illustrerer det med tal:

Hobro Sygehus' Kirurgisk Dagafsnit laver på årsbasis 4000 operative indgreb, 4000 skopier (kikkertundersøgelser) og 7500 forundersøgelser.

- Vi fik for nogle år siden skåret det akutte fra, så vi nu kan koncentrere os om dagkirurgien. Galdesten og brok og endetarmslidelser.

- Dagene er planlagt, så vi når det, vi skal. Det giver stor arbejdsglæde, siger overlæge Hanne Elisabeth Jensen.

Gave til 260.000 kroner

Værdien af den seneste gave fra de trofaste sygehusstøtter i Hobro er 260.000 kroner. Ud over rektal-scanneren drejer det sig om en ultralyds-scanner til anlæggelse af katetere.

- Uden jeres støtte ville det ikke have været muligt at få disse apparaturer, fremhævede overlæge John Mikkelsen.

For det er ingen hemmelighed, at sygehusvæsnet de senere år har været hårdt ramt af to-procent-besparelser. Afdelingerne har holdt igen med indkøb af nyt apparatur.

- Vi ser allerede nu, at det nye sygehus slet ikke får tilført tilstrækkeligt midler til, at man kan få nyt udstyr i det ønskede omfang. Det gamle udstyr flytter med ud, sagde John Mikkelsen.

Netop derfor er støtteforeningens hjælp så værdsat.

Donationerne til Hobro Sygehus flyder i en lind strøm - siden støtteforeningen blev oprettet i midten af 1980'erne, har den givet gaver for næsten fem millioner kroner. Foto: Torben Hansen

Det var midt i 1980'erne, da sygehuset i Hobro reelt var lukningstruet, at støtteforeningen så dagens lys. Donationerne er kommet i en lind strøm lige siden.

Indtægterne i støtteforeningen består af donationer og arv fra mennesker, der har haft en god oplevelse på det lokale sygehus.

- Samlet har vi doneret lige i underkanten af fem millioner kroner, fortæller formand Tom Soelberg.

Alt det udstyr, støtteforeningen donerer, skal forblive på matriklen i Hobro. Det har man betinget sig.