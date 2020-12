Tre unge fandt mange penge – hvem ejer dem?

HOBRO:To drenge og en pige fik pludselig rigtig mange penge mellem hænderne, da de fandt en tegnebog i Hobro midtby. Der lå nemlig over 15.000 kroner i tegnebogen, og de penge delte de tre unge mellem sig.

Men det må man ikke, og da politiet forebyggelsessektion fik nys om, at nogle unge var blevet mere end almindeligt bemidlet, satte politiet en efterforskning i gang.

- Vores forebyggelsessektion modtog oplysninger om, at nogle unge mennesker i Hobro havde lidt flere penge mellem hænderne, end hvad normalt er for unge. Så de satte gang i en efterforskning sammen med kommunens SSP-medarbejdere og fandt frem til to drenge på 13 og 14 år samt en pige på 14 år, som var kommet i besiddelse af mange penge, forklarer politikommissær Mikkel Brügmann fra politiets sagscenter i Himmerland.

Politiet afhørte de tre unge sammen med deres forældre. De forklarede, at de mandag den 16. november havde fundet en tegnebog med et større kontant beløb i Hobro midtby. De tog pengene og fordelte dem mellem sig, og så lagde de tegnebogen tilbage på findestedet.

- Og her vil vi gerne benytte lejligheden til at slå fast, at det ikke er en heldig beslutning. Under normale omstændigheder vil der i sådan en sag være tale om ulovlig omgang med hittegods, men fordi de tre unge er under den kriminelle lavalder, vil de ikke blive straffet for forseelsen, fortæller Mikkel Brügmann og tilføjer:

- Havde de i stedet afleveret pengene til politiet – som man skal, hvis man ikke umiddelbart selv kan finde ejeren – så kunne de formentlig have fået en god findeløn i stedet.

Hvem ejer pengene?

Nu er spørgsmålet så, hvem der ejer tegnebogen med de mange kontanter i. Og for at finde frem til ejermanden, håber politiet nu på offentlighedens hjælp.

- Pengene er nu på Hobro Politistation, og vi efterlyser nu naturligvis ejeren. Vi vil ikke oplyse det præcise beløb, for vi vil selvfølgelig stille nogle kontrolspørgsmål til de personer, der måtte henvende sig. Men det er et beløb over 15.000 kroner, siger Mikkel Brügmann.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.