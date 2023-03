Tre unge "glemte" at betale regningen - men så begyndte støtten at vælte ind

Hobro: Der er flere forskellige måder, man kan afslutte et restaurantbesøg på - man kan rose maden, måske få et lille chok over den samlede regning, beslutte sig for at komme igen en anden gang eller forsøge at finde ud af, hvorfor man nu også spiste så meget.

Men én ting gør man altid: Betaler regningen, inden man går.

Eller - sådan gør de fleste i hvert fald. Søndag aften på Restaurant Fu Lin i Adelgade i Hobro oplevede indehaveren Jing Wei noget, der både chokerede og ærgrede ham: At se tre af sine gæster stikke af fra regningen.

- Det virkede meget planlagt, den måde de stak af på. Det ligner heller ikke, at det er første gang, de har gjort det, da det hele skete på kun få sekunder og var velorganiseret, siger Jing Wei til Nordjyske.

De tre unge - to unge kvinder og en ung mand - var kommet ind på restauranten omtrent klokken 20 søndag aften, og godt en halv time senere forlod en af dem bordet og gik udenfor for at starte den bil, de var kommet i. Idet Jing Wei var på vej ud i køkkenet, rejste også de to andre sig og løb ud af døren.

- Da jeg kom ud, var speederen helt i bund ned mod gågaden, så jeg havde ikke en chance for at løbe efter dem, fortæller Jing Wei, som ikke nåede at notere sig bilens nummerplade.

Ønsker ikke at se adfærd igen

Og her kunne historien så være sluttet. Men ikke for Jing Wei og Restaurant Fu Lin.

Indehaveren gik nemlig til tasterne kort efter og skrev et opslag på restaurantens facebookside med en klar opfordring til de unge om at komme tilbage inden lukketid og betale deres udestående. Ellers var Jing Wei klar til at gå til politiet med billeder af dem fra sin videoovervågning.

- Vi skrev opslaget for at give dem en chance, men også for at gøre andre i nærområdet opmærksomme på det, da det bestemt ikke er en adfærd, vi ønsker at se igen hos os og andre, siger Jing Wei.

Og på Facebook begyndte kærligheden til den 10 år gamle kinesiske familierestaurant så at vælte ind. Flere delte deres forargelse over de unges frækhed, men hurtigt meldte folk sig med beskrivelser af den bil, de unge kørte væk i - en grå Peugeot 206 eller 208 - idet mange havde set dem køre i Adelgade i høj fart. Og så er opslaget indtil videre blevet delt 337 gange for at hjælpe restauranten.

- Vi er overvældet over, hvor mange gange opslaget er delt i lokalområdet, så det er vi virkelig taknemlig over, siger Jing Wei.

Desværre har det ikke lokket de tre unge mennesker ud af busken, og derfor går Jing Wei nu til politiet med optagelserne fra overvågningskameraerne i håbet om, at det kan få de unge til at tænke en ekstra gang over deres opførsel.