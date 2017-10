Tricktyve snød 82-årig i eget hjem

ALS: En 82-årig kvinde fra Als blev i fredags udsat for et tricktyveri, som kostede hende 4000 kroner. Da kvinden kom hjem fra en indkøbstur i den lokale Meny, bankede det på døren. Her blev kvinden mødt af to udenlandske mænd, som forvirrede hende med nogle papirer, de havde medbragt. Midt i al forvirringen fik den ene af mændene adgang til huset, hvor han stjal kvindens Mastercard.

- Desværre har vi ingen anden beskrivelse af mændene, end at de var mørke i huden og var velklædte, siger politiassistent Jesper Olesen.

Efter tyveriet er der blevet hævet i alt 4000 kroner fra kvinden hævekort.