Tricktyv lokkede med småkager og låste kvinde inde i køkken

HOBRO:En 89-årig kvinde blev onsdag aften udsat for et udspekuleret tricktyveri i sin bolig i Fortunaparken i Hobro.

En kvinde, som talte dårligt dansk, snød sig ind i hjemmet ved at tilbyde den ældre kvinde nogle småkager, oplyser vagthavende ved Himmerlands Politi. Da hun gik ud i sit køkken for at hente et fad til småkagerne, spærrede tyven døren til køkkenet. Mens den ældre kvinde var låst inde i køkkenet, stjal tricktyven en række smykker og 1100 kroner i kontanter og stak efterfølgende af.

Noget tyder på, at tricktyveriet ikke var en enkeltstående hændelse. Nordjyllands Politi modtog i uge fire en anmeldelse af et lignende tricktyveri i Støvring. Her havde tyven fået adgang til et hjem ved at tilbyde en tærte.