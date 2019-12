Turbåden Svanen genoptager sejlads efter uheld i Aarhus Havn, hvor tre kvinder faldt i vandet

Turbåden Svanen forventer at kunne genoptage sin jule-havnerundfart i Aarhus Havn fredag eftermiddag 13. december, efter at alle sejladser onsdag blev indstillet.

Søfartsstyrelsen har givet grønt lys til, at man kan sejle igen, oplyser Mikkel Thylkjær fra Turbåden Svanen til NORDJYSKE Medier fredag formiddag.

Svanen indstillede sin sejlads onsdag, efter at tre kvinder, der var gæster på Svanen, tirsdag aften faldt i vandet fra en gangbro til turbåden. Det skriver Århus Stifstidende.

Ifølge avisen var Den Maritime Haverikommission onsdag sidst på formiddagen på Aarhus Havn for at undersøge årsagen til uheldet.

To af kvinderne kom hurtigt op af vandet, men det var svært for den tredje. To besætningsmedlemmer sprang i vandet og fik hende op, skriver Århus Stifstidende.

Turbåden er charteret til at sejle havnerundfart i Aarhus af Aarhus Sail Event, og er i denne anledning blevet omdøbt Juldamperen.

Svanen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune, og besejler i foråret, sommeren og efteråret Mariager Fjord.

Ifølge Mikkel Thylkjær vil der komme en rapport fra Den Martime Havarikommission, som kaster lys over, hvordan uheldet kunne ske.