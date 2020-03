Turbo på betalingerne til corona-ramt erhvervsliv - En lille gestus for os, men livsvigtigt for dem

Coronavirus har ramt erhvervslivet hårdt og hos mange virksomheder styrtdykker indtjeningen. Mariagerfjord Kommune gør, hvad man kan, for at hjælpe erhvervslivet i den svære tid.

Et af de initiativer, som omgående bliver sat i søen, er hurtige betalinger af regninger. Det giver virksomhederne ekstra penge i kassen i en tid, hvor mange kunder bliver hjemme for at bremse udbredelsen af coronavirus.

- Vi arbejder normalt med en betalingsfrist på 30 dage, men i denne helt særlige situation, hvor vores erhvervsdrivende er ramt på indtjeningen, sætter vi turbo på betalingerne. Det er måske en lille gestus for os, men det kan faktisk være livsvigtigt for nogle af de virksomheder, der har penge til gode, forklarer borgmester Mogens Jespersen (V) i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om 4.100 regninger, som sættes til straks-betaling. Borgmesteren oplyser, at virksomheder i øjeblikket har cirka 50 millioner til gode hos kommunen.

- Det er dejligt, at vores økonomiudvalg bakker op om at give vores virksomheder en tiltrængt hånd.

- Heldigvis har vi en fornuftig kassebeholdning, der gør os i stand til at sende de mange millioner ud i samfundet nu, hvor der er akut behov for dem, siger Mogens Jespersen.

Det er Kommunernes Landsforening, der har opfordret de danske kommuner til at fremskynde betalingerne til virksomhederne. Hensigten er at styrke virksomhederne likviditet og holde hånden under beskæftigelsen.

Det flugter med den store hjælpepakke, som regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne gav hinanden håndslag på i weekenden.