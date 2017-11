Turistkontor lukker

HOBRO: Turister i Hobro kan i fremtiden ikke besøge et fysisk turistkontor, når de er i byen. Det står klart, efter kultur- og fritidsudvalget har besluttet, at det lille turistbureau på havnen i Hobro ikke kommer til at åbne fa næste år.

- Vi har valgt at følge rådet fra VisitMariagerfjord og lukke turistbureauet. Der er simpelthen for få mennesker, der bruger det, siger Jørgen Pontopiddan, formand for kultur- og fritidsudvalget.

- Så sent som i efterårsferien var der en dag, hvor kun to mennesker var forbi kontoret, tilføjer han.

Turistkontorerne i Øster Hurup og Mariager vil fortsætte som hidtil, og især kontoret på Østkysten spiller en central rolle for turismen i kommunen.

- Der er mange mennesker samlet i og omkring Øster Hurup om sommeren, derfor er det godt med et fysisk kontor, hvor turister kan gøres opmærksomme på andre seværdigheder i kommunen, siger Jørgen Pontopiddan.

I stedet for et fysisk kontor i Hobro vil der i stedet blive oprettet decentral turistinformation i form af en skærm, ved forskellige seværdigheder i Hobro. Det kan være ved Fyrkat, Gasmuseet eller ved det Maritime Kulturcenter.

For at fremskynde den proces har udvalget bevilliget 193.500 kroner, som skal gå til etableringen.

- Økonomien skal ikke være en hindring for, at den udvikling kan komme i gang hurtigst muligt, siger Jørgen Pontoppidan.