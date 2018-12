Tyv dømt for seks indbrud: Otte måneders fængsel

NORDJYLLAND: Otte måneders fængsel lød dommen på, da en 39-årig mand fra det sydlige Himmerland mandag ved Retten i Aalborg blev dømt for blandt andel en del indbrud og indbrudsforsøg.

Det fortæller anklager Matthias Andersen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Indbruddene fandt sted i perioden fra juli til slutningen af september i år, og var begået i Vendsyssel og Himmerland. I alt blev den 39-årige dømt for seks indbrud og indbrudsforsøg - til gengæld blev han frifundet i to forhold, der også drejede sig om indbrud.

Derudover blev han dømt for et tilfælde af hæleri, hvor han modtog en stol under så tvivlsomme omstændigheder, at retten fandt, at han burde havde vidst, at stolen var tyvegods. Besiddelse af fem gram hash samt 7000 ikke-afgiftsberigtigede cigaretter var også en del af det synderegister, den 39-årige blev dømt for.

Manden har siddet varetægtsfænsglet siden 28. september, og han har erkendt en del af de forhold, han blev dømt for, oplyser Mathias Andersen.