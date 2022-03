Tyv fik dårlig samvittighed

En mand lod sig friste, da han onsdag ved middagstid bemærkede en postbil fra Postnord, der holdt med åben dør på Hobro Banegård. Manden snuppede nogle pakker fra lastrummet og stak af.

Men den sorte samvittighed tyngede tilsyneladende tyven, for kort efter vendte han tilbage og afleverede pakkerne tilbage.

- Vi sendte en patrulje ud for at lede efter manden på baggrund af signalementet, men det lykkedes os ikke at finde ham, oplyser politikommissær Jørgen Kresten Nielsen fra Nordjyllands Politi i Hobro