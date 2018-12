TRUE: Politiet har modtaget en anmeldelse om forsøg på indbrud i en villa på True Hovedgade i True. Her har en ukendt person mellem tirsdag klokken 15 og onsdag klokken 12 forsøgt at skaffe adgang ved at bryde kattelemmen i fordøren op.

Det lykkedes ikke, til gengæld blev kattelemmen ifølge politiet ødelagt ved indbrudsforsøgt.