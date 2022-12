Tyv sagde, han kom fra banken

Politiet advarer mod tricktyve, som under forskellige påskud forsøger at snige sig ind i folks hjem. Senest gik det ud over en 82-årig kvinde i Hobro.

En mand ringede fredag eftermiddag på hendes dør i Hobros midtby og sagde, han kom fra banken. Han spurgte også, om han måtte låne kvindens toilet, og hun lukkede ham ind.

Kort efter forsvandt han igen, og væk var også den 82-åriges pung med betalingskort og 200 kroner i kontanter.

Hun ringedes straks til pårørende, som sørgede for at få hendes konto spærret, så tyven ikke nåede at misbruge betalingskortene.

Politiet sendte en patrulje til området, men tyven var forsvundet.

- Vi har øget opmærksomhed på disse tricktyverier, siger politikommissær Ann-Britt Miller fra Nordjyllands Politi i Hobro.