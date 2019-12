Tyve bryder ind i brandskadede lejligheder i Hobro: - Det er ufattelig usmageligt

Ægteparret Jette og Bendt Klausen var torsdag formiddag kørt til Stoldal i Hobro for at se til deres stuelejlighed, der er vandskadet efter søndagens voldsomme brand. De bor lige nu hos deres søn. Boligforeningen har stillet en lejlighed til rådighed for parret, som de kan bo i, indtil de kan vende tilbage til stuelejligheden i Stoldal. Foto: Line Lykkegaard Skou