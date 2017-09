Udby: Alt herfra er bonus

ROSPORT: Med en sejr i sit indledende heat sikrede Fie Udby Erichsen sig mandag en plads i semifinalerne ved VM i roning i Sarasota i Florida.

Dermed har roeren fra Hobro også indfriet sit eget succeskriterie. Nordjyden har været plaget af en rygskade, der har fået hende til at skrinlægge ambitionen om en VM-medalje.

- Det er over mine forventninger, at jeg kunne vinde heatet. Nu er jeg blandt de 12 bedste, og det var mit succeskritierie. Alt herfra er bonus, siger Fie Udby Erichsen.

Mandagens heatsejr har således ikke fået nordjyden til igen at drømme om medaljer.

- Jeg er jo sportskvinde, så selvfølgelig går jeg efter det bedst mulige, men det er nok urealistisk, at jeg kan vinde en medalje. Før jeg blev skadet, roede jeg så hurtigt, at jeg godt kunne have kæmpet med om medaljerne, men selv om jeg vandt mit heat, har jeg nu nogle udfald, som jeg ikke kan lukke øjnene for, siger Fie Udby Erichsen.

Fie Udby Erichsens semifinale ved VM afvikles fredag.