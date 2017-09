Udby i VM-semifinalen

ROSPORT: Op til VM i roning har en rygskade drillet Fie Udby Erichsen, men det forhindrede mandag ikke nordjyden i at ro sig direkte i semifinalen ved VM i Sarasota i Florida.

Roeren fra Hobro vandt således sit indledende heat, og dermed sikrede hun sig den eneste direkte billet til semifinalerne.

Fie Udby Erichsen tilbagelagde de 2000 meter i singlesculleren i tiden 7.30 minutter, og dermed kom nordjyden lige akkurat i mål før Carling Zeeman fra Canada.

Alt andet end en førsteplads havde betydet, at Fie Udby Erichsen skulle ud i et opsamlingsheat for at nå semifinalerne.

Der er semifinale på fredag.