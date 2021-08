Udenrigsminister trak folk til teltmøde: - højaktuelt emne på dagsordenen

MARIAGER:Ikke uventet skabte udenrigsminister Jeppe Kofods deltagelse i Europabevægelsens EU-dag på havnen i Mariager lørdag stor interesse blandt de mange fremødte.

Teltet, der dannede ramme for scene 1, var derfor stopfyldt, da han klokken 10 indtog scenepodiet for efter en velkomsttale af erhvervsleder Stine Bosse som formand for den tværpolitisk organisation Europabevægelsen og dermed vært for dagens EU arrangement at holde en åbningstale med udgangspunkt i EU´s fremtid og regeringens planer i denne sammenhæng.

Erhvervsleder Stinne Bosse og formand fro Europabevægelsen deltog selv i flere paneldebatter under EU-dagen lørdag på havneområdet i Mariager..Foto: Bo Lehm

Åbningstalen blev fulgt op af en paneldebat, hvor også Margrete Auken (MEP, SF) og Kim Valentin (V) samt Stine Bosse drøftede Danmarks placering i EU samt bud på det fremtidige samarbejde.

Alternativ til militær magt

Efter en kort pause blev teltet hurtigt fyldt op igen med dybt engagerede tilhørere i alle aldre, for næste paneldebat havde et fremtidige samarbejde mellem EU og USA som emne.

Ud over Jeppe Kofod talte panelet Friis Arne Petersen, forhenværende ambassadør og direktør i Udenrigsministeriet, folketingsmedlem Anne Sophie Callesen (RV) og medlem af Europa Parlamentet Margrete Auken (SF).

DR-journalist Tine Gøtzsche styrede paneldebatten med fire aktører.Foto: Bo Lehm

I sin indledning erklærede Jeppe Kofod ikke uventet, at med baggrund i situationen i Afghanistan var der tale om et bundaktuelt emne, der har sat hel verden under et aktuelt stort pres, herunder den over 70 år lange NATO alliance.

- Det er en situation, som vi slet ikke har set komme og hvor vi er blevet løbet over ende med situationen i Kabul. Det giver anledning til både for NATO og USA til nu at reflektere over den sikkerhedsmæssige situation, pointerede han.

Som tidligere ambassadør i USA påpegede Friis Arne Petersen behov for andre virkemilde end anvendelse af militær magt, nemlig dialog og bistand.

- Befolkningen i USA er nemlig grundig tætte af at sende soldater i krig i udlandet. Denne krigstræthed var tidligere præsident Trump også hurtig til at opfange, bemærkede han.

Folketingsmedlem Anne Sophie Callesen erkendte også at verden nu står over for en ny virkelighed, hvor det bliver nødvendigt at EU kommer til at spille en større diplomatisk rolle og fortsat have USA som en vigtig partner.

Margrethe Auken påpegede, at hun ikke mente at Danmarks forsvarsforbehold med hensyn til et dansk nej til EU-militær med vores størrelse betød noget i den sammenhæng.

- EU optræder svagt i øjeblikket, og det er vigtigt at USA er klar over at de ikke står alene som en militær magt. I det hele taget er der flere områder, hvor EU kunne styrke sig selv, blandt andet med hensyn til flygtninge- , klima- og sikkerhedspolitik, understregede hun.

Begejstrede tilhørere

Blandt tilhørerne under paneldebatten i det stopfyldte telt var ægteparret Lene Madsen og Lars Christiansen fra Mariager.

Blandt tilhørerne under paneldebatten i det stopfyldte telt var ægteparret Lene Madsen og Lars Christiansen fra Mariager. Foto: Bo Lehm

De havde forinden også overværet åbningsdebatten og havde kun lovord til overs for paneldebatten om EU og USA fremtidige relationer.

- Jeg syntes den tidligere ambassadørs understregning af at problemer ikke bare kan løses med militær magt, men krævede andre diplomatiske virkemidler var spændende at høre og gav god mening, påpegede Las Christiansen.

- Ja og DR-journalist Tine Gøtzsche var rigtig dygtig til at styre debatten. Margrete Auken kom undervejs også med nogle spændende betragtninger, tilføjede Lene Madsen.

Generalprøve på festival i 2022

EU-dagen på havnen i Mariager med Europabevægelsen som arrangør var en hel dag med debatter, aktiviteter og samtaler mellem politikere, virksomheder, organisationer og borgere.

Her kunne alle mødes i uformelle rammer og diskuterer de spørgsmål, der betyder noget for alle i det europæiske samarbejde.

Arrangementet var en slags forpremiere på den planlagte Political Festival of Europa i Mariager i august 2022, der skal være et europæisk folkemøde, som kan samle alle lande i Europa, både i og udenfor EU.