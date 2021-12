Udlejer klippede hængelås til garage og fandt et mindre våbenlager

HADSUND:Arvestykker fra modstandsbevægelsen kostede mandag en 61-årige mand to et halvt års ubetinget fængsel.

Der var nemlig tale om en større samling våben med tilhørende ammunition, som den 61-årige opbevarede i en lejet garage i Hadsund og på sin bopæl.

Helt præcist havde han 26 skydevåben i form af pistoler, revolvere, rifler, salonrifler og jagtgeværer, tre sværd og to sabler samt hundredvis af ammunition.

Det var et tilfælde, at våbnene blev fundet. Der var nemlig opstået en uenighed mellem den 61-årige og da udlejeren af garagen en dag klippede hængelåsen til garagen op, fandt han det private våbenlager, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Han kontaktede straks politiet, der først sikrede våbnene i garagen, og herefter ransagede den 61-åriges bopæl, hvor der blev fundet flere våben.

Flere våben kunne skyde

I Retten i Aalborg forklarede den 61-årige, at de mange våben var arvestykker. Hans farfars bror var nemlig aktiv i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, og da krigen var slut, delte han de mange våben ud mellem sine sønner, fortæller Thomas Klingenberg.

Da den 61-årige far senere døde, gik våbnene således i arv til ham, lød forklaring.

Der var dog nogle af våbnene, som ikke kunne være så gamle. Blandt andet to oversavede jagtgeværer, som var af nyere dato, fortæller anklageren.

Flere af våbnene var fuldt funktionsdygtige og kunne skyde med den ammunition, der også blev fundet. Andre våben var så gamle, at der slet ikke fandtes ammunition til dem mere. Dem kunne den 61-årige have fået samlertilladelse til, hvis han havde søgt om det.

Men det havde han ikke, og dermed var alle våben ulovlige og opbevaret ulovligt. Og så er straffeloven hård.

Har man ulovlige våben og ammunition på et ikke offentlig tilgængelig sted, så begynder straffen nemlig ved to et halvt års ubetinget fængsel.

Den 61-årige er ikke tidligere straffet. Han valgte at modtage dommen.