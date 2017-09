Udrykning til brand i køkkenet

HOBRO: Nordjyllands Beredskab rykkede onsdag eftermiddag ved 14.30-tiden ud til en etageejendom på Østergade midt i Hobro.

Under madlavning var der gået ild i olie i en gryde, men beboeren havde ikke det store held med at slukke ilden.

Vedkommende havde smidt vand ned i gryden, og det fik den brændende olie til at flamme op.

Den kvindelige beboer måtte forlade den røgfyldte taglejlighed på 2. sal, men ilden nåede dog ikke at forvolde skader, oplyser indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune.

- Det var mere en udluftningsopgave for os, siger han.

Der var dog kommet lidt sodskader i den røgfyldte lejlighed.

Indsatslederen påpeger, at man ved brand i gryder skal lægge et låg på gryden eller et vådt klæde, der kan kvæle flammerne. Man skal ikke hælde vand ned over den brændende olie.