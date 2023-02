Udsolgt: Rocklegende spiller da bare to koncerter på en aften

Med plads til sølle 130 gæster i koncerthuset synes Erna Olsen fra Live Musik i Hobro, at det er lidt af et scoop, at rocklegenden Jesper Binzer og makkeren Søren Andersen vil optræde i Hobro.

Det synes publikum også, for de rev billetterne væk på 30 timer.

Men det er ikke et problem, for de to musikere tilbød Erna Olsen, at de da bare kan spille to koncerter samme aften i Hobro.

D-A-D-spidsen Jesper Binzer og rockguitaristen Søren Andersen går på scenen i det intime Ishuset i Hobro både klokken 20 og 22 fredag 31. marts.

- Det er første gang i Live Musik i Hobros historie, at vi har solgt en koncert så hurtigt, og første gang vi har sat en ekstra koncert op. Det er megafedt, udbryder en begejstret Erna Olsen.

Aldrig før har Live Musik i Hobro fået udsolgt en koncert så hurtigt, fortæller formand Erna Olsen. Arkivfoto: Erik Røgild

- Vi er stolte over at kunne præsentere dem. Og taknemmelige for, at de vil komme til vores lille spillested med kun 130 billetter.

- Gæsterne kommer fra hele Danmark, og en del overnatter her i Hobro. Mange af dem har aldrig været i Hobro før. Nogle af dem har faktisk købt billet til begge koncerter, fortæller Erna Olsen.

Hun glæder sig over, at det lykkedes at få Binzer og Andersen til Hobro netop 31. marts. Denne dag er der også Open by Night i byens butikker med mange andre aktiviteter i gågaden.

Live Musik i Hobro er stiftet af Erna Olsen, som er vild med levende musik. Foreningens frivillige arrangerer koncerter i det lille spillested Ishuset i Bies Have i Hobro.

Jesper Binzer er kendt som mangeårig forsanger i D-A-D, mens Søren Andersen betragtes som en af Europas bedste rockguitarister og en anerkendt producer. Ved deres koncerter spiller duoen især numre fra Jesper Binzers soloudgivelser.