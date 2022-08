- Uforståeligt at de vil lukke Frivilligcentret

- Det virker meget uforståeligt, at kommunen har sat forslag om, at Frivilligcenteret skal lukkes. Især når kommunen selv efterlyser, at det skal være lettere at være frivillig.

Sådan siger Per Søndergaard Mathiesen, formand for Frivilligcentret i Mariagerfjord Kommune, i en pressemeddelelse til Nordjyske.

Han reagerer på et aktuelt forslag til 2023-budget, som Mariagerfjord Kommune netop har sendt i offentlig høring. Der er lagt op til at spare tilskuddet på 410.000 kroner, som vil være dødsstødet til Frivilligcentret.

Alle medlemsforeninger og frivillige er i aften, tirsdag 16. august, kaldt til møde i Frivilligcentrets lokaler i Kulturcentret. Der vil lyde en indtrængende opfordring til alle om at protestere mod besparelsen.

Mange løsninger gør det nemmere

Per Søndergaard påpeger, at det bliver sværere at være frivillig, år for år. I Frivilligcenter Mariagerfjord ligger der mange løsninger, der gør det nemmere.

Konkret betyder budgetforslaget ifølge Per Søndergaard, at 23 foreninger må lukke, hvor eksempelvis Veteranforeningen er imellem.

Frivilligcenteret har støttet nogle af dem i tilblivelsen, og støtter årligt ikke mindst med styring af økonomi, hvor de undgår bankernes høje gebyrer, fremhæver Per Søndergaard.

- Nogen af dem kan ikke engang få en konto, fordi at de ikke er en forening, men blot en gruppe mennesker der mødes, siger Per Søndergaard i sin henvendelse til pressen.

- Mange af dem der kommer her, er socialt udsatte og ensomme, hvor tilbuddet ligger stærkt op ad de kommunale indsatser på samme områder.

Netop økonomiløsningen står stærkt og unikt i Mariagerfjord. Frivilligcenteret har gennem flere år arbejdet intenst på at fjerne omkostninger med særligt bankernes høje gebyrer. Der er set eksempler på op omkring 3.300 kroner årligt.

Frivilligcenter Mariagerfjord stod bag en høring i Folketinget sidste år om dette problem. Som en konsekvens af høringen nedsatte Finans Danmark en arbejdsgruppe med "flere tunge hovedorganisationer" om bankernes gebyrer.

Frivillige mentorer

At frivilligcenteret har løftet tunge behov med frivillige, ses særligt omkring indsatsen med frivillige mentorer, der efterhånden har støttet over 100 unge i fastholdelse omkring uddannelse.

Hvad angår økonomi, har Frivilligcenteret et sundt regnskab med en sund egenkapital, understreger Per Søndergaard.

- Og når kommunen peger på en besparelse på 410.000, så betyder det, at Frivilligcenteret må sige nej tak til ikke mindre end 1,1 million, som ligger ved siden af, hentet fra ministeriet, samt fonde og puljer. Penge som allerede er modtaget, eller som der er givet tilsagn til.

- Herunder det nyeste tilgåede tilsagn fra TrygFonden, der efter evaluering af vores netop afsluttede TrygFond-projekt, har valgt at donerede 549.000 til støtteindsatser i forhold til ukrainske flygtninge i Mariagerfjord, påpeger Per Søndergaard.

Netop fundraising har Frivilligcenteret været dygtig til, fremhæver han, og de kan se, at den kommunale andel af forbruget kun udgør 25 procent af det samlede regnskab, og at der er hentet ikke mindre end 10 millioner fra fonde og puljer.

Frivilligcenteret yder netop den støtte som de frivillige har brug for. Det ses på det høje udlån af lokaler, hvor der alene over foråret har været 40 udlån hver måned.

Det var også Frivilligcenteret der etablerede en portal, som frivillige efterlyste, der kan synliggøre frivillige opgaver mellem foreninger og mulige frivillige.

Vil foreningslivet et Frivilligcenter i Mariagerfjord, er det senest lørdag morgen 20. august kl. 10, at der skal indsende høringssvar til kommunen via mailen mejor@mariagerfjord.dk, opfordrer Per Søndergaard.