Ulykke endte tragisk: 14-årig pige afgået ved døden

HOBRO:Den voldsomme ulykke, hvor to 14-årige piger mandag aften blev kørt ned på Ouevej mellem Hobro og Hadsund, har fået en tragisk udgang.

Nordjyllands politi oplyser, at den ene af de to piger afgik ved døden tirsdag aften klokken 20.02 på grund af sine kvæstelser. De pårørende var til stede.

Ulykken skete, da en 59-årig mand i sin bil trak ud for at overhale en anden bil, og her ramte de to piger, der gik i venstre side af vejen.

Efter ulykken blev den ene straks fløjet til Aarhus Universitetshospital i Skejby med meget svære kvæstelser. Hun har ligget på hospitalet, indtil hun tirsdag aften afgik ved døden.

Den anden pige blev kørt til Aalborg Universitetshospital med kvæstelser, der ikke umiddelbart var kritiske.

Politiet oplyser, at hun har været indlagt til observation for hjernerystelse.

Efterlyser vidne til ulykken

Politiet efterlyser stadig føreren af bilen, der blev overhalet, da ulykken skete.

Politiet ved, at det var en personbil med en trailer spændt efter.

Ulykken skete klokken 17.54 mandag aften - så kørte du i en bil med en trailer spændt efter på Ouevej fra Hobro mod Hadsund på det tidspunkt, så hører Nordjyllands Politi meget gerne fra dig. Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.