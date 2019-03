Uheld spærrer spor på E45: Lastbil kørt galt

SØNDERUP: Torsdag omkring klokken 09.00 skete der et trafikuheld på E45 fra Aalborg mod Hobro mellem Sønderup og Haverslev.

Ifølge vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi er der tale om en lastbil, der er kørt galt. Derudover er der sparsomme oplysninger om færdselsuheldet.

Højre spor er spærret, og der opfordres til at sætte hastigheden ned på strækningen. På et tidspunkt i løbet af formiddagen bliver det nødvendigt at spærre motorvejen helt i sydgående retning. Oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået omkring kl. 12.30.