Uheld på motorvej: Bil rullet om på taget

HOBRO:To biler var tidligt tirsdag morgen impliceret i et færdselsuheld på motorvej E45 i sydgående retning mellem Hobro Nord og Hobro Vest.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiets oplysninger er den ene bil væltet om på taget og ligger i højre vognbane.

Bilisterne skulle angiveligt være kommet ud af bilerne - uden ifølge politiet at være kommet alvorligt til skade.

Trafikken kører langsomt forbi uheldsstedet i venstre vognbane, og bilisterne opfordres til at være opmærksomme og nedsætte hastigheden. Der har dannet sig flere kilometer kø på motorvejen, mens Falck arbejder med at fjerne de havarerede biler.

Politi og redningsmandskab er på stedet og politiet forventer hurtigt at være færdige med oprydningsarbejdet og at trafikken kommer til at glide normalt igen.