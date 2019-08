Uheld på motorvej: Et spor spærret

HOBRO: En bilist mistede tilsyneladende herredømmet over sin bil lørdag formiddag ved godt 9.30-tiden i det nordgående spor på motorvej E45 lidt syd for for afkørsel 34 Hobro Nord.

- Bilisten ramte ind i autoværnet mellem det nord og det sydgående spor. Vi er på vej med patrulje, ambulance og en skiltevogn, så vi kan få spærret det inderste spor for trafik, mens vi får ryddet op på stedet, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

En af de implicerede i uheldet klagede over nakkesmerter, oplyser vagtchefen.

Han har ikke på nuværende tidspunkt yderligere oplysninger om hverken uheldets årsag eller hvor mange der var i bilen, der kørte ind i autoværnet.

Opdateres...