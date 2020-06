Ukrudt får med hakkejernet: - Ingen skal se mig gå med rygsprøjte, siger DF'er

Jørgen Hammer Sørensen er selv gået i gang med hakkejernet på fortovet ved Hegedalsvej 7-9 i Hobro, hvor han har to udlejningsejendomme. Han lejer billigt ud, mod at lejerne selv står for vedligeholdelsen, deriblandt ukrudtsbekæmpelse. Nummer 7 har han købt som dødsbo for nylig, og der forestår en større renovering, før han kan leje den ud. Derfor er han selv gået i gang på fortovet.