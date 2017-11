Ung mand fik konfiskeret bilen på søndagsturen

HADSUND: En 20-årig mand fra Hadsund fik søndagsturen spoleret af politiet. Han endte nemlig med at få bilen beslaglagt, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 20-årige mand kørte søndag forbi en patrulje i høj fart i en bil forsynet med polske nummerplader.

Patruljen fik lyst til at se nærmere på bilen, som i mellemtiden var parkeret i en carport.

Den 20-årige mand lagde hurtigt kortene på bordet over for politiet. Han havde ikke noget kørekort eller noget gyldigt ID. Samtidig var nummerpladerne på bilen stjålet i Hadsund tidligere på ugen.

Bilen var ikke indregistreret, og den var ikke forsikret.

Føreren af bilen blev anholdt og sigtet for tyveri af nummerplader, for at køre uden kørekort og for at køre i en bil uden forsikring og registrering.

Det var tredje gang, at den 20-årige blev stoppet uden kørekort, og derfor blev bilen beslaglagt.