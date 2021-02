Ung spritbilist nikkede betjent en skalle

HOBRO:En vågen bilist anmeldte sent torsdag aften - klokken 23.43 helt præcist, så det kunne ikke blive meget senere, før torsdag løb ud - en voldsomt usikker og slingrende bilist, der kørte ad Randersvej ved Hobro.

Det første efterfølgende til en anholdelse af bilisten, der udviklede sig noget voldsomme end den slags har for vane, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

- Vi får ham standset og anholdt, og i den forbindelse bliver han noget opfarende, og nikker en af vores kollegaer en skalle. Kollegaen når at få hånden og armen op, så den kommer imellem, så han kommer ikke til skade.

- Men den anholdte truer både med at skyde kollegaen og slå hans familie ihjel, så han bliver sigtet efter straffelovens paragraf 119, vold mod tjenestemand, den her spirituskørsel og så havde han heller ikke noget kørekort, så det bliver han også sigtet for, siger Jess Falberg.

Der er tale om en 22-årig mand, og politiets jurister skal i løbet af dagen vurdere, om der er grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.

- En ting er at true med at begå vold - en anden ting er så, at man rent faktisk gør det. Den skal lige vurderes her til morgen, konstaterer Jess Falberg.